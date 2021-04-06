Движение трамваев по ул. Героев Труда, на участке от ул. Академика Павлова до пр. Тракторостроителей, будет запрещено с 9:30 до 14:30 7 апреля.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с ремонтом и регулировкой контактной сети.На время работ трамваи будут курсировать следующим образом:разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Моисеевская - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;разворотный круг «Журавлевский гидропарк» - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ул. Моисеевская - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;часть маршрута: разворотный круг «Юго-Восточный» - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - разворотный круг «Салтовский»; другая часть: разворотный круг «Парк им. Горького» - ул. Веснина - ул. Матюшенко - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк»;разворотный круг «Новожаново» - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - разворотный круг «Журавлевский гидропарк».