Во время патрулирования Немышлянского района 5 апреля патрульные обратили внимание на мужчину, который что-то прикапывал в землю и делал фото на телефон.

Об этом сообщили в полиции.



Во время общения с патрульными мужчина признался, что имеет свертки с наркотическими веществами. Также он сообщил, что свертки он распространяет через так называемые "закладки".



На место вызвали следственно-оперативную группу. При осмотре вещей у гражданина обнаружили и изъяли расфасованные наркотики.