Пархомовский историко-художественный музей им. Лунева в Харьковской области временно закроют.
Об этом сообщили в Краснокутском поселковом совете.
Такое решение приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также заведениям общественного питания позволили работать только на доставку или выполнять заказы с собой, запрещен прием посетителей в других развлекательных заведениях.
Закрыли учреждения культуры, библиотеки и спортивные залы.
Такое решение приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Также заведениям общественного питания позволили работать только на доставку или выполнять заказы с собой, запрещен прием посетителей в других развлекательных заведениях.
Закрыли учреждения культуры, библиотеки и спортивные залы.