Пархомовский историко-художественный музей им. Лунева в Харьковской области временно закроют.

Об этом сообщили в Краснокутском поселковом совете.



Такое решение приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.



Также заведениям общественного питания позволили работать только на доставку или выполнять заказы с собой, запрещен прием посетителей в других развлекательных заведениях.



Закрыли учреждения культуры, библиотеки и спортивные залы.