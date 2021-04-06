Пархомовский историко-художественный музей им. Лунева в Харьковской области временно закроют.

Об этом сообщили в Краснокутском поселковом совете.

Такое решение приняли на комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Также заведениям общественного питания позволили работать только на доставку или выполнять заказы с собой, запрещен прием посетителей в других развлекательных заведениях.

Закрыли учреждения культуры, библиотеки и спортивные залы.

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