В Харьковской области с 29 марта по 4 апреля заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями по сравнению с предыдущей неделей выросла на 6,1%.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.



Всего заболели 13802 человека, в том числе 2739 (19,8%) детей.



Удельный вес коронавирусной болезни (COVID-19) в структуре заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями составляет 48%.



Показатель заболеваемости ОРВИ выше эпидемического порога на 22,2%.



Госпитализированы 1517 человек, из них 128 детей (8,4%).