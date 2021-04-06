В понедельник, 5 апреля, около 21:10 в Изюмское районное управление полиции поступило сообщение от жительницы Изюма о том, что ее 83-летняя мать ушла утром из дома и не вернулась.

Об этом сообщили в полиции.



Заявительница отметила, что женщина состоит на учете у врача-психиатра.



Около 23:20 правоохранители установили местонахождение женщины. Как оказалось, оона электричкой приехала в Харьков. Через некоторое время патруль обнаружил женщину на железнодорожном вокзале и вызвал медиков. Сейчас она находится в одной из больниц города.



Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений.