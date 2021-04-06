В областной государственной администрации официально сообщили об отсутствии замечаний от жителей города по поводу выдачи разрешения на загразняющие выбросы.

Как стало известно изданию Вечерний Харьков из сообщения Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов, разрешение на выбросы загрязняющих веществ предприятию ООО «Коксовый завод «Новомет» выдан в соответствии с требованиями действующего законодательства.Это стало возможным благодаря письму Харьковской областной государственной администрации, в котором сообщается, что от жителей региона не поступали замечания по поводу выдачи заводу разрешения на загрязняющее выбросы.В Министерстве рассказали, что местные государственные администрации рассматривают замечания, а в случае необходимости организуют проведение их публичного обсуждения. Однако в ХОГА проигнорировали многочисленные акции протеста, суды и официальные обращения в администрацию.«Возле ХОГА по поводу Новомета проходило несколько пикетов, и она точно была в курсе о мнении общественности. Также в ХОГА неоднократно подавались письменные обращения по поводу предприятия», - сообщила активистка и участница акций против выбросов Коксохима Ирина Кравченко.