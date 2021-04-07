В Харькове, 7 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Новобаварского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Власенко, 22 (п. №4, стояк), ул. Семинарская (Володарского) (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), ул. Сахновщинская (ч/с) до 20:00 07.04.21 г.; ул. Пятисотницкая, 19 до 20:59 07.04.21 г.



А также:



Индустриальный район:

б-р Ивана Каркача, 75 (п. №3) до 17:00 07.04.21 г.



Киевский район:

ул. Чернышевская, 77(п. №3) до 20:00 07.04.21 г.



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №7, стояк) до 17:00 07.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), пр. Тракторостроителей, 108 (п. №1, стояк), Салтовское шоссе, 139-б (п. №3, стояк) до 20:00 07.04.21 г.



Слободской район:

ул. Дизельная, 2-б (п. №1) до 20:00 07.04.21 г.



Шевченковский район:

пр. Победы, 74-б (п. №1, стояк), пер. 23 Августа, 7 (п. №1-4), ул. Авиационная (ч/с), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 07.04.21 г.

