В области в течение текущих суток от коронавируса умерло 28 человек.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО Украины.



Согласно опубликованным данным, за минувшие сутки в Харьковской области лабораторно подтвердили 1017 случаев коронавирусной инфекции. 242- болеет, 28 - скончались. Выздоровело-747.



В целом Украина вышла на первое место по суточной смертносты в Европе. Сегодня 481 летальный случай.