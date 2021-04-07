В Краснокутском районе Харьковской области вводят более жесткие карантинные ограничения.

Об этом сообщили в пресс-службе Краснокутского поселкого совета.



Причина усилений ограничений – ситуация с заболеваемостью коронавирусом, которая наблюдается на территории Краснокутской поселковой территориальной громады.



"На рост заболеваемости повлияло несоблюдение населением требований адаптивного карантина (масочный режим, социальное дистанцирование и т.д.), увеличение миграционных процессов, что способствовало значительному распространению возбудителя болезни", - отметили в поссовете.



Теперь запрещается:



работа кафе, баров, ресторанов (разрешено работать только на вынос и доставку);

работа развлекательных учреждений;

работа магазинов, кроме тех, которые торгуют продуктами, бытовой химией, топливом, лекарствами, средствами связи, ветеринарными препаратами;

работа Пархомовского историко-художественно музея;

работа учреждений культуры и библиотек;

работа спортивных залов.















