В Харькове заблокировали канал поставки продукции военного назначения на предприятия военно-промышленного комплекса РФ.

Как сообщил на своей странице в социальной сети руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула продукция попадала в РФ под видом гражданской.



По информации силовиков, руководители ряда харьковских промышленных предприятий, среди которых были и лица с гражданством РФ, наладили на собственных производственных мощностях изготовление систем кондиционирования для российской военной техники. Установлено, что украинская продукция была полным аналогом штатных российских систем кондиционирования, но кодифицирована другой номенклатурой для предотвращения ее идентификации как военной.



Злоумышленники поставляли кондиционеры как гражданскую продукцию на подконтрольные им предприятия в РФ. Там специалисты меняли маркировки и подделывали документы о якобы изготовления продукции в России. Затем она поставлялась на предприятия военно-промышленного комплекса Российской Федерации.



Сейчас решается вопрос о сообщении организаторам о подозрении по ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, причастных к функционированию канала.



