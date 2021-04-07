Всего по области с начала кампании по вакцинации от коронавируса  которая стартовала в Украине 24 февраля привики сделали 12409 человек.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения Украины.

Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.

По состоянию на 7 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве - 27158 человек.

В целом по Украине вакцинированы уже 320 265 человек, из них 15 585 - в течение 6 апреля.

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