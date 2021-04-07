В честь Всемирного дня здоровья, который в 2021 году проходит под лозунгом «Здоровье для всех и всюду», народный депутат Украины Юлия Светличная выразила благодарность медикам и волонтерам за работу по спасению жизней людей.

«Медицинские работники и волонтеры - действительно настоящие Герои! Во всем мире! Несмотря на не самую лучшую ситуацию в больницах нашей страны, нехватку оборудования и отсутствие адекватной поддержки, они продолжают спасать тысячи жизней украинцев.Спасибо всем медикам и волонтерам за вашу преданность и труд. Это настоящий подвиг, на который вы идете каждый день», - подчеркнула нардеп.Отметим, что Светличная является одним из самых активных сторонников поддержки и развития региональной медицины. Под ее руководством в области запустили строительство амбулаторий, проведены ремонты больничных отделений и закуплено новое оборудование. Также с момента начала пандемии политик регулярно обеспечивает работников больниц средствами защиты.