В части Киевского района сегодня, 7 апреля, отсутствует отопление.

Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".



Причина отключения ремонт на тепломагистрали по ул. Студенческой.



Без отопления остались 58 жилых домов, 6 медучреждений, 5 школ и 2 детсада. Также в 27-ми домах отсутствует горячая вода, детсад и 2 медучреждения.



От отопления пока отключены следующие адреса:



ул. Матюшенко, ул. Гастелло, ул. Шевченко, ул. Студенческая, ул. Лермонтовская, ул. Чайковского, ул. Труханова.



Завершить ремонтные работы должны сегодня, 7 апреля, до 22.00. Тогда же будет восстановлена и подача теплоносителя.