На ул. Героев Труда, 68 в 22:48 обнаружено тело 41-летней женщины, которая покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из квартиры, расположенной на 8-м этаже 12-ти этажного дома.

Об этом сообщили в полиции.



Тело погибшей без видимых признаков насильственной смерти направлено в морг. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 с пометкой «самоубийство».