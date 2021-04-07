Как сообщили в ГУ Госпродпотребслужбы области, неизвестные звонят предпринимателям от имени должностных лиц ведомства и требуют взятки.

В службе считают, что это делается с целью дискредитации и компрометации Госпродпотребслужбы области перед общественностью и субъектами хозяйствования.



"Официально сообщаем, что Главное управление Госпродпотребслужбы в Харьковской области не имеет никакого отношения к указанным противоправным действиям", — утверждают в Управлении.



Управление просит горожан быть бдительными и внимательно проверять информацию, не поддаваясь на провокации. В случае же получения такого звонка рекомендуют обращаться в полицию по номеру "102".