Нацкомиссия, регулирующая сферы энергетики и коммунальных услуг, в среду, 7 апреля, утвердила введение в Украине годовой цены на газ для населения, которая заработает с 1 мая.

Согласно постановлению, поставщики газа обязаны до 25 апреля обнародовать на своих сайтах цену на газ, которая будет действовать в течение года.Кроме базового годового предложения, поставщик имеет другие коммерческие предложения, условия которых могут отличаться от цены и обязательных условий базового годового предложения.Если бытовой потребитель хочет изменить условия путем выбора другого коммерческого предложения поставщика, он должен подать новое заявление-присоединение.Отметим, что на апрель поставщики газа в основном сохранили мартовские тарифы на газ. Каким будет годовой тариф пока неизвестно. По данным СМИ, он ожидается в пределах 7,4-8 грн за кубометр.