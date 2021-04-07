Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Харьковский протезный завод на грани закрытия. Министерство социальной политики не обеспечивает заказами предприятие. При этом, на заводе уверяют, продукция уникальная, в качественных протезах, обуви и другом спец. оборудовании нуждаются инвалиды по всей стране. Зарплату сотрудники не получали с августа прошлого года. При этом коллектив продолжает работать, потому, что чувствуют ответственность за людей, которые приходят сюда сделать протез по индивидуальному заказу. Люди обратились и в министерство, и к Президенту с требованием сохранить уникальное производство», сказано в комментарии к выложенному видео.