Добавление в рацион листовой зелени поможет улучшить мышечную силу и здоровье сердца, считают ученые. Для большинства людей достаточно съедать чашку листовой зелени ежедневно.

Новое исследование, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, показало, что регулярное употребление богатой нитратами листовой зелени может усилить работу мышц и помочь предотвратить падения и переломы. Со временем диета, богатая овощами, поможет улучшить сердечное и когнитивное здоровье.Исследователи оценили данные о состоянии здоровья 3759 австралийцев за 12-летний период. Участники, которые потребляли больше всего нитратов, которых достаточно в лиственной зелени, имели на 11% больше мышечной силы в нижних конечностях. Скорость их ходьбы была примерно на 4% выше по сравнению с участниками, которые ели меньше листовой зелени.Также исследователи опросили участников об их физической активности. Они обнаружили, что овощи усиливали мышечную силу независимо от того, занимались ли они спортом.Листовая зелень богата нитратами, которые в организме превращаются в оксид азота.– Оксид азота расслабляет сосуды и приводит к их расширению. Это обеспечивает лучшую доставку кислорода к мышцам, – объяснил терапевт и гастроэнтеролог из Нью-Йорка Никет Сонпал.Мышцам требуется больше кислорода, когда человек физически активен. По словам врача, кислород необходим для создания топлива во время тренировки, а также важен для восстановления мышц.Мышечная сила является важнейшей составляющей общего состояния здоровья. Она помогает выполнять повседневные задачи – такие, как поднятие тяжестей, ходьба и даже вставание с постели.– Поддержка мышц гарантирует, что весь организм функционирует правильно и эффективно. В конце концов, человек – это целостная система, а не разные части, действующие независимо, – сказал доктор.Сила мышц также имеет решающее значение для здоровья суставов и костей, поскольку она помогает предотвратить боли и травмы.Только мышцы способны облегчить похудение и управления весом. Процесс, в котором вы достигаете мышечной силы (диета и физические упражнения), также может усилить когнитивное здоровье.Новые результаты исследования Университета Эдит Кован опираются на предыдущие доказательства, связывающие овощи со здоровьем сердца.Оксид азота может потенциально помочь снизить артериальное давление. Исследования показали, что богатая овощами диета может быть одним из способов лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Исследователи обнаружили, что листья салата, шпинат и капуста имеют наибольшее влияние на здоровье. Также полезны укроп, редис, петрушка, капуста и руккола.Для большинства людей достаточно съедать чашку листовой зелени ежедневно.