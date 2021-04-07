Об этом стало известно из официального сообщения факультета.

Юридический факультет Харьковского национального университета им. Каразина провел общее собрание трудового коллектива, во время которого сотрудники поддержали выдвижение профессора Татьяны Кагановской в качестве претендента на должность ректора.Решение поддержали 112 сотрудников, еще один воздержался.Татьяна Евгеньевна Кагановская - доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины, декан факультета на протяжении 17 лет с момента его восстановления в структуре Каразинского университета.