Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«История той самой Ольховки, в которой жители, пока безрезультатно, борются против убийства инфраструктуры села и окружающей среды. Строительным мусором отсыпают дорогу. В карьере уже вода, а ещё 30 лет копать», сказано в комментарии к выложенному видео.«Посмотри и УЖАСНИСЬ - что сделали с заказником "Лавровая балка". Будет что оставить детям и внукам.Впечатляет, но не всех. Опять же у жильцов окрестных посёлков песок есть бесплатный!! На кладбище. Что еще надо», гласит подпись к другому видео.