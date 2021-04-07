Соглашение с компанией Pfizer о поставках вакцин от коронавируса является рамочным, которое не обязывает к купле или продаже.

Об этом заявил гендиректор госпредприятия Медзакупки Арсен Жумадилов в Facebook."Рамочный договор? Серьезно? Есть понятие рамочного соглашения. Из законодательства о публичных закупках. Еще ни одна вакцина не была и долго не будет закуплена в его пределах. Когда придут другие времена, другие обстоятельства на рынках ... Не сейчас. Так что это за "рамочный договор"? В кодексах такое понятие отсутствует, чтобы знать наверняка, что имеется в виду ... Вероятно, речь идет о документе типа Memorandum of understanding или Term Sheet. в таком случае это - предварительные договоренности, в рамках которых возникают обязательства MoU / Term Sheet - это не договор купли-продажи/закупки. Стороны договорились договариваться дальше, так сказать", - пояснил Жумадилов.Также он назвал возможную стоимость 10 миллионов доз вакцин Pfizer - более 5 млрд гривен ($ 18 за единицу).Еще одним признаком того, что заключили лишь предварительный документ, является то, что нет конкретики по срокам поставок."В любом случае иметь хоть и предварительное, но договоренности лучше, чем не иметь никаких", - добавил Жумадилов.Напомним, о договоренности на поставку 10 млн доз вакцин Pfizer накануне сообщил президент Владимир Зеленский, а также Минздрав. Но никаких других данных соглашения они не привели.