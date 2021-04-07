В то время как харьковчане на массовых митингах против незаконной деятельности коксового завода отстаивают свое право дышать чистым воздухом, областная администрация предоставляет в профильное министерство заключение о том, что у горожан претензий к предприятию нет. В итоге главный загрязнитель окружающей среды Харькова получает разрешение на выбросы до 2028 года.

Завод травит весь город

О слушаниях – ни сном ни духом

У харьковчан претензий нет?

Дети дышат, деревья растут...

Чьи подписи стоят на документах



Харьковчанам плюнули в лицо

Пока верстался номер

Новую волну возмущения харьковчан всколыхнуло известие о том, что несмотря на петицию с просьбой приостановить работу коксохима, набравшую более 25 тысяч голосов, несмотря на многочисленные акции протеста и суды, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов выдало коксовому заводу «Новомет» разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сроком на семь лет. Причем с подачи Харьковской областной государственной администрации. До этого предприятие такого разрешения не имело.По мнению депутата Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!» Александра Абрамова, областная власть обманула и харьковчан, и министерство.– Люди боролись-боролись за остановку работы коксохима либо его модернизацию. К тому же предприятие не имело разрешений ни на работу, ни на выбросы. Шла судебная тяжба. И вдруг... Абсолютно неожиданно стало известно, что коксохим получил разрешение на выбросы сроком на семь лет, причем благодаря ХОГА, – говорит Александр Абрамов. – Получается, что кто-то из областной администрации просто обманул министерство, указав, будто общественность не имеет претензий. Это вызвало совершенно дикое возмущение харьковчан. Я лично два дня искал на сайте облгосадминистрации текст злополучного документа. Хотел увидеть, кто же его подписал. Но так и не нашел.На протяжении восьми месяцев харьковская общественность ведет борьбу против незаконной деятельности коксового завода, который, не имея разрешения на выбросы, травит весь город. Помимо массовых акций протеста под стенами предприятия, горсовета и облгосадминистрации, активисты ищут всевозможные способы, которые позволили бы в рамках законодательного поля Украины решить проблему. В частности, они воспользовались новым сервисом «Жалобы на загрязнения» в экологическом чат-боте SaveEcoBot, который был разработан организацией SaveDnipro в сотрудничестве с Минзащиты окружающей среды, Госродпотребслужбой и Госэкоинспекцией Украины.– Бот позволяет фиксировать в режиме онлайн жалобы от населения на загрязнение воздуха, воды или почвы, несанкционированные свалки и шумовое загрязнение, – рассказывает харьковский экоактивист, отец троих детей Александр Константинов. – После очередного ночного выброса коксового завода мы попытались через этот экобот подать жалобу в соответствующие инстанции, которые там зарегистрированы – Госэкоинспекцию, ХОГА и Госпродпотребслужбу.Неделю назад одна из участниц группы, живущая в районе коксового завода, получила ответ от Госэкоинспекции на свое обращение, в котором, в частности, спрашивала, почему коксохим до сих пор работает. В документе чиновников указывалась хронология проведения проверок, подачи искового заявления в суд по поводу приостановки работы коксового завода, а также еще один очень интересный документ, который активисты уже выложили в открытый доступ.– Госэкоинспекция доводит до нашего сведения, что «5 марта 2021 года ООО «Коксовый завод «Новомет» получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками сроком действия семь лет», – цитирует Александр Константинов.То есть разрешение было дано Минзащиты окружающей среды как раз в тот период, когда харьковчане на многочисленных массовых акциях протеста отстаивали свое право дышать чистым воздухом.– Как выяснилось, в перечне разрешительных документов, на основании которых дано такое разрешение, обязательно должно быть заключение Департамента защиты окружающей среды ХОГА о том, что проведены общественные слушания и со стороны громады никаких нареканий на работу коксового завода нет. По закону громада должна на протяжении месяца предъявить собственнику свои претензии, вопросы, предложения в сфере экологии. А мы об этих слушаниях – ни сном ни духом, – разводит руками Александр Константинов.В сеть посыпались возмущенные комментарии харьковских активистов. А в воскресенье (когда такое было?!) раздался звонок из министерства.– Сотрудница, представившись советником, в телефоном режиме сообщила активистам, что министерство выдало коксохиму разрешение на выбросы на основании пакета документов, в котором присутствовали все необходимые бумаги. Таким образом, как вы понимаете, заключение ХОГА о том, что у харьковчан нет претензий к работе коксохима, было в наличии, – рассказывает Александр Константинов. – Полный пакет документов в министерство подает собственник предприятия или орган, уполномоченный им для разработки данного кейса документов. И в составе такого пакета документов должно быть в том числе и подтверждение Харьковской областной государственной администрации, что общественность претензий не имеет. Документ должен быть подписан либо губернатором, либо кем-то из его замов, либо директором профильного департамента.В Минзащиты окружающей среды сообщили, что согласование с ХОГА было осуществлено 27 января 2021 года.– Документ датируется концом января этого года, когда борьба активистов против коксохима была в самом разгаре. На момент подачи областной властью документов мы провели уже не менее 20 пикетов, – говорит Александр Константинов. – Тем не менее на фоне акций протестов, на фоне переживаний и волнений харьковчан ХОГА подает в министерство документы, что в Харькове все в порядке, общественность спокойна, завод выделяет чистый кислород, дети дышат, деревья растут... Все хорошо – можно выдавать разрешение.Таким образом, министерство снимает с себя ответственность, аргументируя выдачу разрешения коксохиму тем, что был получен полный перечень необходимых документов.– В министерстве утверждают: если бы, имея полный пакет документов, они не дали разрешение, то попали бы под санкции прокуратуры – на каком основании при наличии всех документов разрешение не было выдано? – продолжает активист.Теперь активисты пытаются добиться от Министерства защиты окружающей среды обнародования документов, на основании которых коксохиму было дано разрешение на выбросы.– Возникает логичное требование: покажите нам документы, мы хотим видеть, чьи подписи на них стоят. В министерстве нам сначала пообещали, что опубликуют документы на своем официальном сайте. Но позже в Facebook появилась реакция министра Романа Абрамовского, который чуть ли не пригласил активистов к себе в кабинет, заверив, что в любой день готов предоставить все эти документы. То есть риторика поменялась, – отмечает Александр Константинов. – Однако если в ведомстве настаивают, что чиновники действовали в правовом поле, то что мешает им выложить документы в открытый доступ, чтобы их видели и правоохранители, и депутаты, и общественность? Считаю, что харьковчане имеют право на правдивую информацию.Еще на прошлой неделе активисты планировали провести акцию протеста под офисом президента, но ухудшение ситуации с коронавирусом внесло свои коррективы – мероприятие перенесли на две-три недели. Однако в силу вновь открывшихся обстоятельств решили добиться четкого ответа от ХОГА: на каком основании согласован пакет документов, поданный в министерство.– Если раньше вопрос стоял о том, что кто-то там в Киеве решает без нас наши проблемы, то последние события – получение коксохимом разрешения на выбросы и разговор с представителями министерства – показывают, что на самом деле предатели и вредители находятся здесь, в Харькове, – негодует экоактивист. – Мы встречались в октябре прошлого года с Алексеем Кучером, который тогда возглавлял ХОГА. Он заверил, что при том техническом состоянии, в котором находится на сегодняшний день предприятие, оно никогда не получит разрешения на выбросы. Об этом же говорил и депутат Верховной Рады, глава профильного комитета Олег Бондаренко – мол, коксовый завод не сможет получить разрешение. А оказалось, что харьковчанам просто плюнули в лицо.Между тем в облгосадминистрации традиционно отмалчиваются.– Ничего не комментируют, не говорят, молчат – и все, – рассказывает Александр Константинов. – ХОГА заняла неправильную позицию. После нашего очередного пикета там пообещали создать рабочую группу. Это был первый день работы Айны Тымчук. К нам вышел ее заместитель Александр Скакун, заверил, что такая комиссия будет создана, в ситуации разберутся. Но по сегодняшний день вокруг проблемы с коксохимом полный вакуум – никто не звонил, никто никуда не приглашал, никто этим вопросом вообще не занимался. Результат – выдача заводу разрешения на выбросы.Министерство защиты окружающей среды все-таки опубликовало на официальном сайте пакет документов, на основании которых коксохиму было выдано разрешение на выбросы. Подробности читайте в следующем номере «Вечернего Харькова».