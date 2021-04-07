В то время как харьковчане на массовых митингах против незаконной деятельности коксового завода отстаивают свое право дышать чистым воздухом, областная администрация предоставляет в профильное министерство заключение о том, что у горожан претензий к предприятию нет. В итоге главный загрязнитель окружающей среды Харькова получает разрешение на выбросы до 2028 года.Новую волну возмущения харьковчан всколыхнуло известие о том, что несмотря на петицию с просьбой приостановить работу коксохима, набравшую более 25 тысяч голосов, несмотря на многочисленные акции протеста и суды, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов выдало коксовому заводу «Новомет» разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу сроком на семь лет. Причем с подачи Харьковской областной государственной администрации. До этого предприятие такого разрешения не имело.
По мнению депутата Харьковского горсовета от Блока Светличной «Разом!» Александра Абрамова, областная власть обманула и харьковчан, и министерство.
– Люди боролись-боролись за остановку работы коксохима либо его модернизацию. К тому же предприятие не имело разрешений ни на работу, ни на выбросы. Шла судебная тяжба. И вдруг... Абсолютно неожиданно стало известно, что коксохим получил разрешение на выбросы сроком на семь лет, причем благодаря ХОГА, – говорит Александр Абрамов. – Получается, что кто-то из областной администрации просто обманул министерство, указав, будто общественность не имеет претензий. Это вызвало совершенно дикое возмущение харьковчан. Я лично два дня искал на сайте облгосадминистрации текст злополучного документа. Хотел увидеть, кто же его подписал. Но так и не нашел.
Завод травит весь город
На протяжении восьми месяцев харьковская общественность ведет борьбу против незаконной деятельности коксового завода, который, не имея разрешения на выбросы, травит весь город. Помимо массовых акций протеста под стенами предприятия, горсовета и облгосадминистрации, активисты ищут всевозможные способы, которые позволили бы в рамках законодательного поля Украины решить проблему. В частности, они воспользовались новым сервисом «Жалобы на загрязнения» в экологическом чат-боте SaveEcoBot, который был разработан организацией SaveDnipro в сотрудничестве с Минзащиты окружающей среды, Госродпотребслужбой и Госэкоинспекцией Украины.
– Бот позволяет фиксировать в режиме онлайн жалобы от населения на загрязнение воздуха, воды или почвы, несанкционированные свалки и шумовое загрязнение, – рассказывает харьковский экоактивист, отец троих детей Александр Константинов. – После очередного ночного выброса коксового завода мы попытались через этот экобот подать жалобу в соответствующие инстанции, которые там зарегистрированы – Госэкоинспекцию, ХОГА и Госпродпотребслужбу.
О слушаниях – ни сном ни духом
Неделю назад одна из участниц группы, живущая в районе коксового завода, получила ответ от Госэкоинспекции на свое обращение, в котором, в частности, спрашивала, почему коксохим до сих пор работает. В документе чиновников указывалась хронология проведения проверок, подачи искового заявления в суд по поводу приостановки работы коксового завода, а также еще один очень интересный документ, который активисты уже выложили в открытый доступ.
– Госэкоинспекция доводит до нашего сведения, что «5 марта 2021 года ООО «Коксовый завод «Новомет» получил разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками сроком действия семь лет», – цитирует Александр Константинов.
То есть разрешение было дано Минзащиты окружающей среды как раз в тот период, когда харьковчане на многочисленных массовых акциях протеста отстаивали свое право дышать чистым воздухом.
– Как выяснилось, в перечне разрешительных документов, на основании которых дано такое разрешение, обязательно должно быть заключение Департамента защиты окружающей среды ХОГА о том, что проведены общественные слушания и со стороны громады никаких нареканий на работу коксового завода нет. По закону громада должна на протяжении месяца предъявить собственнику свои претензии, вопросы, предложения в сфере экологии. А мы об этих слушаниях – ни сном ни духом, – разводит руками Александр Константинов.
У харьковчан претензий нет?
В сеть посыпались возмущенные комментарии харьковских активистов. А в воскресенье (когда такое было?!) раздался звонок из министерства.
– Сотрудница, представившись советником, в телефоном режиме сообщила активистам, что министерство выдало коксохиму разрешение на выбросы на основании пакета документов, в котором присутствовали все необходимые бумаги. Таким образом, как вы понимаете, заключение ХОГА о том, что у харьковчан нет претензий к работе коксохима, было в наличии, – рассказывает Александр Константинов. – Полный пакет документов в министерство подает собственник предприятия или орган, уполномоченный им для разработки данного кейса документов. И в составе такого пакета документов должно быть в том числе и подтверждение Харьковской областной государственной администрации, что общественность претензий не имеет. Документ должен быть подписан либо губернатором, либо кем-то из его замов, либо директором профильного департамента.
Дети дышат, деревья растут...
В Минзащиты окружающей среды сообщили, что согласование с ХОГА было осуществлено 27 января 2021 года.
– Документ датируется концом января этого года, когда борьба активистов против коксохима была в самом разгаре. На момент подачи областной властью документов мы провели уже не менее 20 пикетов, – говорит Александр Константинов. – Тем не менее на фоне акций протестов, на фоне переживаний и волнений харьковчан ХОГА подает в министерство документы, что в Харькове все в порядке, общественность спокойна, завод выделяет чистый кислород, дети дышат, деревья растут... Все хорошо – можно выдавать разрешение.
Таким образом, министерство снимает с себя ответственность, аргументируя выдачу разрешения коксохиму тем, что был получен полный перечень необходимых документов.
– В министерстве утверждают: если бы, имея полный пакет документов, они не дали разрешение, то попали бы под санкции прокуратуры – на каком основании при наличии всех документов разрешение не было выдано? – продолжает активист.
Чьи подписи стоят на документах
Теперь активисты пытаются добиться от Министерства защиты окружающей среды обнародования документов, на основании которых коксохиму было дано разрешение на выбросы.
– Возникает логичное требование: покажите нам документы, мы хотим видеть, чьи подписи на них стоят. В министерстве нам сначала пообещали, что опубликуют документы на своем официальном сайте. Но позже в Facebook появилась реакция министра Романа Абрамовского, который чуть ли не пригласил активистов к себе в кабинет, заверив, что в любой день готов предоставить все эти документы. То есть риторика поменялась, – отмечает Александр Константинов. – Однако если в ведомстве настаивают, что чиновники действовали в правовом поле, то что мешает им выложить документы в открытый доступ, чтобы их видели и правоохранители, и депутаты, и общественность? Считаю, что харьковчане имеют право на правдивую информацию.
Харьковчанам плюнули в лицо
Еще на прошлой неделе активисты планировали провести акцию протеста под офисом президента, но ухудшение ситуации с коронавирусом внесло свои коррективы – мероприятие перенесли на две-три недели. Однако в силу вновь открывшихся обстоятельств решили добиться четкого ответа от ХОГА: на каком основании согласован пакет документов, поданный в министерство.
– Если раньше вопрос стоял о том, что кто-то там в Киеве решает без нас наши проблемы, то последние события – получение коксохимом разрешения на выбросы и разговор с представителями министерства – показывают, что на самом деле предатели и вредители находятся здесь, в Харькове, – негодует экоактивист. – Мы встречались в октябре прошлого года с Алексеем Кучером, который тогда возглавлял ХОГА. Он заверил, что при том техническом состоянии, в котором находится на сегодняшний день предприятие, оно никогда не получит разрешения на выбросы. Об этом же говорил и депутат Верховной Рады, глава профильного комитета Олег Бондаренко – мол, коксовый завод не сможет получить разрешение. А оказалось, что харьковчанам просто плюнули в лицо.
Между тем в облгосадминистрации традиционно отмалчиваются.
– Ничего не комментируют, не говорят, молчат – и все, – рассказывает Александр Константинов. – ХОГА заняла неправильную позицию. После нашего очередного пикета там пообещали создать рабочую группу. Это был первый день работы Айны Тымчук. К нам вышел ее заместитель Александр Скакун, заверил, что такая комиссия будет создана, в ситуации разберутся. Но по сегодняшний день вокруг проблемы с коксохимом полный вакуум – никто не звонил, никто никуда не приглашал, никто этим вопросом вообще не занимался. Результат – выдача заводу разрешения на выбросы.
Пока верстался номер
Министерство защиты окружающей среды все-таки опубликовало на официальном сайте пакет документов, на основании которых коксохиму было выдано разрешение на выбросы. Подробности читайте в следующем номере «Вечернего Харькова».