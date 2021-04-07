Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Подробности с места трагедии на Героев Труда, 68. Соседи описывают погибшую, как странную очень, ходила вечно отрешенная, и без эмоций совсем, в белых кроссовках, в белых штанах и белой рубашке. Постоянно в одной и той же одежде, зимой, разве что, белый пуховик сверху надевала. Выглядела как зомби. Переехала с родителями полгода назад в этот подъезд», сказано в комментарии к выложенному видео. Напомним, на Салтовке женщина разбилась насмерть, выпав или выпрыгнув из окна жилого дома. Как сообщили в полиции, тело женщины обнаружили под домом вчера, 6 апреля, в 22.48.