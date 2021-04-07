Не все полезные вегетарианские и веганские рецепты сложны и требуют много времени. Если вы не доверяете растительному молоку, которое стоит на полках магазинов, его очень легко и быстро можно приготовить дома.

Готовить вкусно и полезно на самом деле очень легко. Например, чтобы получить вкусное растительное молоко, вам понадобится лишь стакан орехов и вода, советуют эксперты Liga.net Ингредиенты:– 1 стакан сырых орехов на ваш выбор;– 5 стаканов питьевой воды;– соль, сахар и ванилин по желанию.Приготовление: залейте один стакан сырых орехов стаканом питьевой воды и поставьте на ночь в холодильник. Утром слейте воду, переложите орехи в чашу блендера, добавьте еще четыре стакана воды и взбивайте, пока смесь не станет однородной и кремовой.Процедите молоко через марлю в стеклянную посуду – напиток готов. Растительное молоко можно хранить в холодильнике в течение недели.Орехи обязательно должны быть сырыми. Вы можете выбрать свои любимые, но очень интересное на вкус молоко получается из лесных орехов. Самый дешевый вариант – из грецких орехов.Если захотелось сладкого, можно добавить вместо сахара несколько фиников. Для получения шоколадного варианта – щепотку какао.Кстати, по этой же методике можно приготовить овсяное и рисовое молоко.