Диджитализация добралась до детской литературы – несмотря на невероятно сложный для издателей год пандемии, на рынке книг появились новинки с аудиосопровождением.

Книг стало больше

Один на один с детьми

Для «детей дождя»

«Танцующий» шрифт

2 апреля, в день рождения Ганса Христиана Андерсена мир отмечал Международный день детской книги. Какие новинки появились на рынке детской литературы и что предлагают издательства для детей с особыми потребностями?Как отметила писатель, редактор детской литературы Марьяна Горянская, издатели и вся книжная сфера работали в прошлом году в условиях сумасшедшего падения тиражей. Но количество наименований при этом выросло.– Дело в том, что читателей интересует разные книги. И детская, подростковая литература – не исключение, – говорит редактор.Харьковское издательство, которое специализируется, в том числе, на детской литературе, посвятило карантинный 2020-й благотворительным проектам, которые внедрялись в жизнь в сотрудничестве с Украинским культурным фондом.– Одно из направлений – аудиосопровождение книг и то, что мы называем диджитализаций. В большинстве наших изданий появился QR-код, по которому можно скачать приложение – озвучку книги или какой-то ее части, – рассказывает Марьяна Горянская.На основе этого опыта был реализован большой проект «Слушать сердцем» – для детей, которые учатся в интернатах для слепых и слабовидящих и не могут читать привычным для большинства способом.– Книги озвучивали харьковские артисты. Среди них – достаточно известные. Например, голосом одной из книг стал актер театра кукол заслуженный артист Украины Вячеслав Гиндин, – продолжает писатель. – Многие книги с 2020 года имеют значок «аудиа-бонус» или какую-то еще отметку о бонусе, а также QR-код, по которому можно прослушать изложенную в книге историю в исполнении актеров. Иногда вы можете слышать автора, который эту историю написал. В моей книге «Бузковий ведмідь, або Живий іграшковий я», к примеру, в качестве аудиосопровождения есть песня, и мы планируем еще добавлять.Читателям-слушателям такая новация пришлась по вкусу.– Насколько мы знаем по отзывам, многим это очень интересно, – говорит Марьяна Горянская. – Если книга вышла раньше, чем мы внедрили аудисопровождение, нам пишут и звонят с вопросом: «Когда ее можно будет послушать?».Еще один социальный проект, реализованный издательством, называется «Утренняя книготерапия». Он был направлен на онкобольных детей.– Мы видим, как неразрывно связаны книги, добрые дела и дети, которые нуждаются в особом внимании. «Утренняя терапия» – это книжная феерия. Мы с командой ездили по онкодиспансерам – это был невероятно сложный опыт. Из-за коронавируса попасть туда не всегда удавалось с первой попытки. Но в те часы, когда мы оставались один на один с детьми, мы понимали, что ради этого стоит жить, – признается Марьяна Горянская.Над инклюзивной литературой, рассчитанной на родителей и педагогов детей с особыми потребностями, работает отдельная группа, которая была основана в 2017 году и менее чем за четыре года реализовала 350 проектов.– За этими проектами стоит большая команда – специалисты, педагоги, художники. Помимо художественной литературы, рекомендаций для родителей и педагогов, мы выпускаем адаптированные игры, которые помогают малышам развивать моторику, координацию, речь, – рассказывает главный редактор развивающей и инклюзивной литературы Юлия Еременко. – Например, комплекты «Дети дождя» – так называют детей с аутизмом. А учебники для детей с нарушениями аутистического спектра – наша гордость, потому что они пошли в общеобразовательные школы.Руководитель издательства Виктор Круглов отмечает, что общество очень быстро меняется, и нужно привыкать к тому, что дети с особыми потребностями – полноценные члены общества, которые, повзрослев, могут достигнуть больших успехов.– В свое время пионер информационных технологий Стив Джобс пытался привлечь в свой программный отдел аутистов. Он считал, что они лучше разрабатывают программное обеспечение. Это совершенно нормальные дети, которые при правильном воспитании могут добиваться успехов и приносить большую пользу обществу, – считает директор издательства.Издательство выпускает литературу для детей с дисграфией или дислексией, которые не различают обычный шрифт.– Хочу показать «Букварь», который мы выпустили вместе с партнерами. Он написан специальными шрифтом, который понимают дети с дислексией, – демонстрирует книгу Виктор Круглов. – Раньше проблема замалчивалась. Считалось, что дети просто ленятся – не хотят читать, не хотят учиться. На самом деле это не так. Левшей, кстати, тоже унижали. Я сам левша и помню, как в школе меня насильно переучивали писать правой рукой. Это было очень болезненно, очень жестко. Теперь, слава богу, все изменилось.А детей с дислексией, по его словам, становится все больше – по непонятной причине.– Около 10% детей страдает дислексией. Для таких деток мы разрабатываем программное обеспечение, которое конвертирует обычные штрихи в дислектические, – делится Виктор Круглов.Как заметила Юлия Еременко, если ребенок левша либо не различает обычные шрифты – его мозг работает несколько иначе, и такой человек умеет делать то, чего не могут другие.