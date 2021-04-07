Кабинет министров на заседании в среду принял проект распоряжения Об одобрении Концепции развития крымскотатарского языка.

Об этом 7 апреля сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан в своем Telegram-канале.В частности, концепцией закрепляется идея развития крымскотатарского языка на основе латинской графики."Документ призван создать условия для ревитализации (возрождения – ред.) крымскотатарского языка до безопасного уровня путем законодательного, институционального, организационного, финансового, информационного и иного обеспечения ее функционирования как языка одного из коренных народов Украины", – написал Мокан.Проект распоряжения направлен на расширение сфер применения крымскотатарского языка, поощрения граждан Украины к его изучению, популяризацию среди различных возрастных групп, особенно – среди молодежи.Предполагается, что это не только будет способствовать сохранению и развитию уникального социокультурного явления, фактора самоидентичности и самовоспроизводства крымских татар, но и обеспечит дополнительные предпосылки для деоккупации КрымаВ свою очередь вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что эта концепция – это "фундамент работы на 10 лет вперед", на 2022-2032 годы."Состояние крымскотатарского языка является критическим сегодня. Оккупация обострила эти проблемы. Язык надо спасать", – отметил он.Ранее стало известно, что МинВОТ просит включить крымскотатарский язык в сервис Google Translate. В Украине на крымскотатарском языке говорят более 300 тысяч человек, а во всем мире – около 6 млн, учитывая диаспоры крымских татар в Турции, Узбекистане, Румынии и Болгарии и небольшие общины в США и Канаде.