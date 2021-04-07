Харьковские паралимпийцы завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медали на Кубке мира по лыжным гонкам и биатлону, который состоялся в Финляндии.

Дважды победу в соревнованиях по биатлону среди спортсменок с нарушениями опорно-двигательного аппарата в классе стоя праздновала Людмила Ляшенко. Она стала первой в спринте и индивидуальной гонке. Кроме того, на ее счету – две медали в лыжных гонках. В спринте она заняла второе место, а на длинной дистанции финишировала третьей.Еще одну медаль Харьковской области и Украине принесла Оксана Шишкова. Среди спортсменок с нарушениями зрения она стала серебряным призером в индивидуальной гонке по биатлону.По итогам сезона этапов кубков мира по биатлону Людмила Ляшенко получила мировое первенство в биатлоне и лыжных гонках среди женщин класса стоя. Среди женщин с нарушением зрения Оксана Шишкова стала третьей в мире в биатлоне.