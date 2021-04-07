Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Однако далеко не все знают о нем много. Диетологи назвали три популярных мифа о кофе.Диабетикам кофе нельзя
Вы не поверите, но употребление большего количества кофе значительно снижает риск развития диабета.
«Риск развития диабета 2 типа снижается на 7% с каждой чашкой кофе в день», - рассказывает доктор Роксана Эхсани, диетолог. «Людям с повышенным риском развития диабета следует подумать о добавлении напитка в привычный рацион.
Однако важно пить черный кофе, без сахара, сиропов или сливок.
Растворимый кофе бесполезен
Некоторые люди считают, что растворимый кофе теряет естественные полезные соединения, но это не так. Диетолог Карисса Галлоуэй отмечает, что у кофе обильный запас антиоксидантов, и хотя в растворимом варианте концентрация их ниже, они все-таки присутствуют.
Кофе = обезвоживание
Да, кофе является мочегонным напитком, однако этот эффект уравновешиваются количеством содержащейся в нем воды. Доктор и диетолог Эми Шапиро, отмечает, что в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, ученые изучали кровь и мочу участников, которые пили кофе или эквивалентное количество воды в течение трех дней, и не обнаружили значительной разницы в уровнях гидратации.