Кофе – один из самых популярных напитков в мире. Однако далеко не все знают о нем много. Диетологи назвали три популярных мифа о кофе.

Вы не поверите, но употребление большего количества кофе значительно снижает риск развития диабета.«Риск развития диабета 2 типа снижается на 7% с каждой чашкой кофе в день», - рассказывает доктор Роксана Эхсани, диетолог. «Людям с повышенным риском развития диабета следует подумать о добавлении напитка в привычный рацион.Однако важно пить черный кофе, без сахара, сиропов или сливок.Некоторые люди считают, что растворимый кофе теряет естественные полезные соединения, но это не так. Диетолог Карисса Галлоуэй отмечает, что у кофе обильный запас антиоксидантов, и хотя в растворимом варианте концентрация их ниже, они все-таки присутствуют.Да, кофе является мочегонным напитком, однако этот эффект уравновешиваются количеством содержащейся в нем воды. Доктор и диетолог Эми Шапиро, отмечает, что в исследовании, опубликованном в журнале PLOS One, ученые изучали кровь и мочу участников, которые пили кофе или эквивалентное количество воды в течение трех дней, и не обнаружили значительной разницы в уровнях гидратации.