Христиане восточного обряда 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из главных праздников в православном календаре.Праздник отмечается еще с IV века и посвящен событию, о котором рассказывается в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении ею Иисуса Христа - Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть со времен Адама и Евы.
Церковь учит, что Пресвятая Мария не просто узнала, что у нее будет ребенок, но и дала на это согласие, и именно в момент произнесения ею слов: "Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему" и произошло чудо непорочного зачатия.
На Благовещение постящимся разрешается есть рыбу. Люди несли в этот день в храм семена, чтобы освятить их для будущей посадки, потому что считалось, что на Благовещение Бог землю благословляет.
В Украине испокон веков на Благовещение собирались сельские общины на вече, во время которых решали, кто и когда будет обрабатывать поля вдовам и сиротам. А еще существовал обычай: первую весеннюю вспашку начинали в тех семьях, где не было хозяина. Выполняли эту необходимую работу с помощью толоки, то есть коллективно и без оплаты. А еще в этот день существовал обычай выпускать из клеток на волю птиц.