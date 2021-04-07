Христиане восточного обряда 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы - один из главных праздников в православном календаре.

Праздник отмечается еще с IV века и посвящен событию, о котором рассказывается в Евангелии апостолом Лукой. Архангел Гавриил возвестил Деве Марии о будущем рождении ею Иисуса Христа - Сына Божьего и Спасителя мира. Слова архангела были первой благой вестью не только для Девы Марии, но и для всего человечества после его грехопадения, то есть со времен Адама и Евы.Церковь учит, что Пресвятая Мария не просто узнала, что у нее будет ребенок, но и дала на это согласие, и именно в момент произнесения ею слов: "Я раба Господня, да будет мне по слову Твоему" и произошло чудо непорочного зачатия.На Благовещение постящимся разрешается есть рыбу. Люди несли в этот день в храм семена, чтобы освятить их для будущей посадки, потому что считалось, что на Благовещение Бог землю благословляет.В Украине испокон веков на Благовещение собирались сельские общины на вече, во время которых решали, кто и когда будет обрабатывать поля вдовам и сиротам. А еще существовал обычай: первую весеннюю вспашку начинали в тех семьях, где не было хозяина. Выполняли эту необходимую работу с помощью толоки, то есть коллективно и без оплаты. А еще в этот день существовал обычай выпускать из клеток на волю птиц.