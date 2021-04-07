Сегодня в Харькове перевозчики перестали обслуживать треть автобусных маршрутов.

Об этом сообщил на заседании постоянной комиссии Харьковского горсовета по вопросам транспорта и связи директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан, пишет "Харків Times".

По его словам, из 153-х автобусных маршрутов уже не работают 53. В частности, вместо 830 автобусов, которые должны работать на городских маршрутах, на улицы выходят всего 539 машин.

Как сообщил Сергей Дульфан, на закрытие маршрутов повлияло несколько факторов: карантин, из-за которого вдвое сократились объемы перевозок и, как следствие, доходы предприятий. В результате перевозчикам не на что обновлять и ремонтировать автопарк.

Также наблюдается и нехватка водителей: они часто уезжают за рубеж.

Отмечается, что на городских маршрутах работают 13 компаний-перевозчиков, и все договора с ними в 2020 году были перезаключены еще на 5 лет.

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