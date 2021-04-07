Новый, "британский" штамм коронавируса опаснее предыдущих - чаще всего он поражает молодежь и людей трудоспособного возраста.

Летальность от COVID-19 среди этих категорий пациентов повысилась, рассказала заведующая отделением анестезиологии и интенсивной терапии клинической больницы скорой медицинской помощи Львова Наталья Матолинец, пишет УНИАН.- У нас есть разные пациенты, но действительно, "британский" штамм больше всего поражает молодежь, людей трудоспособного возраста. На сегодня у нас самая молодая пациентка - 22 года. Это девушка, у которой обнаружен сахарный диабет и тяжелая пневмония, она на искусственной вентиляции легких, боремся за ее жизнь. Самому старшему нашему пациенту в реанимации 89 лет. То есть имеется разная возрастная категория, но больше всего поступает пациентов в возрасте от 46 до 53-60 лет, - рассказала врач.Медик говорит, что чаще всего люди ходят на работу не обращая внимание на такие тревожные симптомы, как насморк, температура и ломота в мышцах. От температуры пьют парацетамол, который через несколько дней перестает действовать. Обычно это 9-12 сутки, когда пациентов привозят в больницу на карете скорой помощи, а там 80-90% поражения легких.По словам Матолинец, ее медучреждения уже даже не берут пациентов с поражением легких менее 70%, ведь больных с тотальным поражением стало слишком много.- Раньше, во время второй волны, мы работали с пациентами с поражением 40-50%, но это были люди старшего возраста. А сейчас молодежь и 80-90% поражения..., - пояснила она.Она отметила, что летальность среди пациентов в стационаре очень высока.- Возможно, в цифрах так, как было и в прошлом году летом, но тогда умирали пациенты категории 80+, а теперь 50+, это очень страшно. Если в цифрах, то в нашей больнице из 55 пациентов в реанимации за сутки умирает в среднем 3-5 человек, - сообщила Матолинец.