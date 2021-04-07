В Близнюковском районе из-за выжигания травы едва не сгорел мост, соединяющий населенные пункты Красное и Софиевка.

Как сообщает "Суспільне", ЧП произошло 2 апреля.Пожар заметил местный житель – 80-летний Владимир Левченко.Пенсионер понял, что огонь может разрушить деревянный мост, и отправился его тушить. Для ликвидации возгорания мужчина носил воду из дома в пластиковых бутылках.Отмечается, что спасателей на ликвидацию пожара не вызывали. Как сообщил глава Близнюковской громады Геннадий Король, бойцам ГСЧС пришлось бы ехать 40 километров, и к моменту их прибытия мост бы уже сгорел.За ликвидацию пожара и спасение моста Владимиру Левченко от имени Близнюковской громады вручили благодарность.