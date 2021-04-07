С субботы, 10 апреля, в Харькове будет ужесточен карантин.

Об этом 7 апреля сообщили в эфире канала Украина 24.В частности, речь идет о таких мерах:• заведения общепита, бары, кафе, рестораны будут работать до 20.00;• непродовольственные магазины будут работать до 20.00;• на продуктовых рынках будет введен более жесткий контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.Также сообщается, что метро в Харькове закрывать не будут. Общественный транспорт продолжит работу в обычном режиме.Детские сады, а также начальная школа (1-4 классы) также будут работать в прежнем режиме. Остальные классы - на дистанционном обучении.