Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Сейчас в Филармонии - KharkivMusicFest - Фестивальный оркестр. Ежегодно это уникальный состав музыкантов из лучших оркестров и камерных коллективов Украины, а также их коллег из других стран.В программе концерта 7 апреля произведения Бетховена: знаменитая Пятая Симфония, и Фантазия для фортепиано, хора и оркестра (ор.80), а также "Карпатский концерт" легендарного Мирослава Скорика.Зрители собираются. Начало в 19:00», сказано в комментарии к выложенному видео.