Школьница упала со второго этажа нежилого здания по улице Сергея Тархова.

Об этом сообщили в полиции.



ЧП произошло 6 апреля около 16:50. Установлено, что накануне три подруги отправились гулять. Одна из них, пошла к заброшенному недострою, где поскользнулась и упала с высоты второго этажа. Подруги пострадавшей начали звать на помощь.



Крики девушек услышал прохожий. Увидев лежащую на парапете первого этажа школьницу, он вызвал скорую и полицию.



С места происшествия пострадавшую девочку госпитализировали.



Информация о случившемся внесена в Единый учет отдела полиции №3.