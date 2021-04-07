7 апреля в полицию поступило сообщение от жительницы Изюмского района о том, что ее 16-летний сын вечером 1 апреля ушел гулять и не вернулся.

Как сообщили в полиции, женщина рассказала, что все это время пыталась дозвониться сыну на мобильный телефон, но связи с ним не было. Мать вместе со знакомыми и родственниками искали несовершеннолетнего, но это не принесло результата и она обратилась в полицию.



Полицейские начали розыскные мероприятия. Приметы подростка сообщили всем патрульным нарядам. Через несколько часов парня нашли. Как выяснилось, подросток находился в гостях у друга. Никаких противоправных действий в отношении него совершено не было.



С подростком и его родителями полицейские провели профилактическую беседу.