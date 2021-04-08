Ночной пожар произошел на Героев Сталинграда, 1/7. По информации спасателей, пожар потушили за 40 минут.

Как сообщили на телеграмм-канале ВЕХА пожар начался после взрыва.



"Похоже, взрыв газа, информации о пострадавших нет", -написано в сообщении.



Как сообщили спасатели, 7 апреля в 23:11 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на балконе 5-этажного жилого дома на пр. Героев Сталинграда, 1/7.



К месту происшествия выехали 2 отделения на автоцистернах и автолестница. На момент прибытия пожарных на балконе квартиры на 2-м этаже горели домашние вещи на площади 3 кв.м.



В 23:24 огонь был локализован, в 23:46 - ликвидирован. Благодаря быстрому сообщению о пожаре и оперативным действиям спасателей удалось предотвратить распространение пламени на другие балконы. Причина возникновения пожара устанавливается.