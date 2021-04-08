В Харькове, 8 апреля, временно прекращено водоснабжение в нескольких районах, сообщили в «Харьковводоканале».

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:



ул. Метростроителей, 34 (п. №1, стояк), ул. Натальи Ужвий, 86, 90 до 20:00 08.04.21 г.



А также:



Московский район:

ул. Гвардейцев Широнинцев, 5-б (п. №7, стояк), Салтовское шоссе, 139-б (стояк) до 17:00 08.04.21 г.; пр. Тракторостроителей, 67 (п. №3, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 54 (п. №3, стояк) до 20:00 08.04.21 г.



Новобаварский район:

ул. Семинарская (Володарского) (ч/с), ул. Пестрикова (Бабушкина) (ч/с), ул. Сахновщинская (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.



Слободской район:

б-р Жасминовый (ул. Слинько), 6-б (п. №4) до 20:00 08.04.21 г.



Шевченковский район:

ул. Культуры, 16 (п. №1, стояк), пр. Науки (Ленина), 21-а (п. №6, стояк), ул. Авиационная (ч/с), пер. Дербентский (ч/с) до 20:00 08.04.21 г.