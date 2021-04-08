Движение трамваев по пр. Тракторостроителей, на участке от ул. Героев Труда до разворотного круга "Салтовский", будет запрещено сегодня, 8 апреля, с 9:30 до 14:30.

Как сообщили городские власти, это связано с частичным ремонтом и регулировкой контактной сети.



В это время трамваи будут курсировать так:



№16: перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (остановка "Владимирская церковь") - ул. Героев Труда - ул. Шевченко - ст. м. "Киевская" - ул. Веринская - ул. Семиградская - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. "Владимирская церковь");

№16А: перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. "Владимирская церковь") - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ул. Семиградская - ул. Веринская - ст. м. "Киевская" - ул. Шевченко - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. "Владимирская церковь");

№23: разворотный круг "Юго-Восточный" - пр. Московский - пр. Тракторостроителей - Салтовское шоссе - разворотный круг "602-й микрорайон";

№27: разворотный круг "Новожаново" - ул. Москалевская - ул. Гольдберговская - ул. Молочная - пл. Защитников Украины - пр. Московский - ул. Академика Павлова - ул. Героев Труда - перекресток пр. Тракторостроителей/ул. Героев Труда (ост. "Владимирская церковь").