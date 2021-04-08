Автобус №296, который ходил по маршруту площадь Свободы – Пятихатки не курсирует. Связано это с тем, что теперь в этот район станет ходить троллейбус.

Решение о закрытии маршрута приняла компания-перевозчик "Немо", пишет "Суспільне".



Стоимость проезда в автобусе составляла 10 гривен. Этот маршрут был единственным, который связывал Пятихатки и центр города. С 1996 до 2010 года автобусы ездили с площади Конституции, с 2010 года – с площади Свободы.



Новый троллейбусный маршрут №50 - первый и единственный троллейбус из Пятихаток. С 7 апреля троллейбусы на автономном ходу ходят в тестовом режиме, но уже перевозят пассажиров. На маршрут вышли семь машин.



На остановках развесили объявления с будущим расписанием. Интервал движения будет составлять от 12 минут до получаса. Троллейбусы на автономном ходу могут ехать на аккумуляторах до 20 километров: в Пятихатках нет контактных проводов. Полный круг, от Пятихаток через улицы академическую, Академика Вальтера и Белгородское шоссе, троллейбусы будут проезжать меньше чем за полчаса.