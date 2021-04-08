Главный санврач Украины Виктор Ляшко сообщил об ухудшение эпидемической ситуации в Харьковской области.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.



"Область в течение ближайших дней может войти в красный уровень эпидемической опасности по определенным постановлением Кабинета министров Украины критериям", - написал Ляшко.



В Харькове карантинные меры планируют ужесточить с субботы, 10 апреля. Рестораны, кафе и бары будут работать до 20:00. Также на продовольственных рынках будет более жесткий контроль за соблюдением масочного режима и дистанции, непродовольственные магазины также будут закрываться в 20:00. Школы 1-4 классы - на очном обучении, 5-11 классы - на дистанционном режиме. Режим работы детсадов меняться не будет.