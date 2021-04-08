В Балаклее под Харьковом вчера, 7 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда.

Об этом сообщается в оперативной сводке области.



Поздно вечером на улице Соборной водитель мопеда Honda не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ 21011".



От полученных травм 58-летний водитель мопеда погиб на месте.



Обстоятельства случившегося выясняет полиция.