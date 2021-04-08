В Балаклее под Харьковом вчера, 7 апреля, произошло ДТП, в результате которого погиб водитель мопеда.

Об этом сообщается в оперативной сводке области.

Поздно вечером на улице Соборной водитель мопеда Honda не справился с управлением и врезался в автомобиль "ВАЗ 21011".

От полученных травм 58-летний водитель мопеда погиб на месте.

Обстоятельства случившегося выясняет полиция.

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