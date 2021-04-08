На Оскольском водохранилище возле села Богуславка, Харьковской области 7 апреля полицейские во время ночного патрулирования обнаружили четверых браконьеров.

Как сообщили в полиции, мужчины незаконно ловили рыбу сетями. Ущерб, нанесенный рыбному хозяйству Украины, составил около 7600 грн. Сети, лодку и улов полицейские изъяли.



По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины. Санкция статьи предусматривает штраф или ограничение свободы на срок до 3 лет.



Напоминаем, с 1 апреля по всей территории Украины действует операция "Нерест 2021". На водоемах и возле них постоянно дежурят рейдовые группы, в состав которых входят представители полиции и рыбоохранного патруля.