В Харьковской области на 8 апреля от коронавируса вакцинировали 12 949 человек.

Такие данные приводит Министерства здравоохранения.



Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.



По состоянию на 8 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве - 29 048 человек.



В целом по Украине вакцинированы уже 334 578 человек, из них 14 313 - в течение 7 апреля.