В Харьковской области на 8 апреля от коронавируса вакцинировали 12 949 человек.
Такие данные приводит Министерства здравоохранения.
Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
По состоянию на 8 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве - 29 048 человек.
В целом по Украине вакцинированы уже 334 578 человек, из них 14 313 - в течение 7 апреля.
Все вакцинированные получили по одной дозе препарата.
По состоянию на 8 апреля, наибольшее количество вакцинированных зарегистрировано в Киеве - 29 048 человек.
В целом по Украине вакцинированы уже 334 578 человек, из них 14 313 - в течение 7 апреля.