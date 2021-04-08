В Харькове сообщили о подозрении мужчине в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в крупном размере.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.

Установлено, что злоумышленник через интернет приобрел оптовую партию наркотиков и психотропов, расфасовывал их и раскладывал в виде закладок на территории города.

При себе во время задержания и по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли 15 полимерных пакетов с веществом PVP, три пакета с каннабисом, электронные весы и более 95 расфасованных пакетов с различными наркотическими веществами.

В Фрунзенский районный суд Харькова направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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