В Харькове сообщили о подозрении мужчине в незаконном приобретении и хранении с целью сбыта особо опасного психотропного вещества в крупном размере.

Об этом сообщили в прокуратуре Харьковской области.



Установлено, что злоумышленник через интернет приобрел оптовую партию наркотиков и психотропов, расфасовывал их и раскладывал в виде закладок на территории города.



При себе во время задержания и по месту жительства мужчины обнаружили и изъяли 15 полимерных пакетов с веществом PVP, три пакета с каннабисом, электронные весы и более 95 расфасованных пакетов с различными наркотическими веществами.



В Фрунзенский районный суд Харькова направили ходатайство об избрании мужчине меры пресечения в виде содержания под стражей.



Санкция статьи предусматривает до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

