По словам очевидца, который сообщил об этом в Госэкоинспекцию, в реку Уды вылили вещество неизвестного происхождения возле проспекта Любови Малой.

По данным Госэкоинспекции в Харьковской области на месте специалисты зафиксировали факт загрязнения почвы возле водоема сточными водами неизвестного происхождения. На место происшествия были вызваны правоохранительные органы для принятия мер реагирования и поиска причастных к совершенному нарушению.Также на месте отобраны пробы почвы и воды в месте возможного попадания сточных вод в реку Уды. По результатам их анализа будет определен размер нанесенного ущерба.