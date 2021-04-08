Журналист из Дании Йоханнес Вамберг Андерсен, недовольный грязным поездом Киев-Измаил, пассажиром которого он был, на одной из остановок сам помыл окно поезда.

Об этом иностранец сообщил на своей странице в Facebook."Воскресение - с праздником Светлой Пасхи! Убирать УЗ нелегко, но это надо делать, верно?", - написал Андерсен.Датчанин отметил, что сначала попытался очистить окно от грязи салфетками. Однако грязь оказалась "древней и устойчивой".После этого Андерсен на одной из остановок, взяв швабру и чистящее средство, помыл окно более основательно.Он отметил, что для того, чтобы окно стало чистым, ему пришлось очень постараться.