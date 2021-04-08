С домов на центральных улицах Харькова убрали таблички со старыми названиями улиц.

Об этом сообщается в телеграм-канале "Декоммунизация. Украина" со ссылкой на информацию Администрации Киевского района Харькова."Очищены улицы Ярослава Мудрого, Свободы и Жен-Мироносиц, расположенные в центре города, от последних указателей со старыми коммунистическими названиями", - сказано в сообщении.Напомним, улица Ярослава Мудрого раньше называлась Петровского, Жен-Мироносиц – Совнаркомовская, Свободы – Иванова.