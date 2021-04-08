Сердечная недостаточность и инсульт редко встречаются среди молодых людей. Но, согласно исследованию Гетеборгского университета, среди мужчин до 40 лет регистрируется увеличение количества случаев.

Ученые обнаружили связь с ожирением и плохой физической подготовкой у подростков старшего возраста.Исследование, опубликованное в Journal of Internal Medicine, включает данные о 1,2 млн мужчинах, средний возраст которых составлял 18,3 года, которые были зачислены на военную службу в Швеции в период с 1971 по 1995 год. Наблюдение длилось более 20 лет.Доля участников с избыточным весом на момент зачисления увеличилась с 6,6 до 11,2 процента в период с 1971 по 1995 год, в то время как доля участников с ожирением с 1,0 до 2,6 процента. За тот же период их физическая форма на момент зачисления немного снизилась. Согласно исследованию, количество случаев сердечной недостаточности в течение 21 года после призыва выросло на 69 процентов.- Эти факторы: избыточный вес, ожирение и плохая физическая форма частично объясняют большое увеличение сердечной недостаточности, которое мы наблюдаем, а также рост числа инсультов, - рассказывает Дэвид Оберг, первый автор исследования.