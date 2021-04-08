На границе Украины с Польшей в очередях стоят 240 автомобилей. Самое большое скопление транспортных средств наблюдается в пункте пропуска Шегини.

Об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы в Facebook.Так, у пункта пропуска Рава-Русская в очереди находятся 30 автомобилей, у пункта Краковец – 100, а у Шегини ожидают 110 авто.Что касается других участков, то в пункте пропуска Тиса на границе с Венгрией скопилось в очереди 15 автомобилей.Напомним, Польша ужесточает правила въезда в страну. Правительство Польши решило стандартизировать правила карантина для тех, кто прибывает как воздушным, так и наземным транспортом.